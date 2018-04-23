Малолетние преступники в городе Токмаке воровали аккумуляторы

В городе Токмаке задержали подростков, занимавшихся кражей аккумуляторов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Токмака с заявлением о кражах с автомобилей аккумуляторных батарей обратились несколько жителей. Сумма ущерба устанавливается.

По подозрению задержаны трое местных жителей — 16 и 17 лет.

Парни несколько месяцев совершали кражи аккумуляторов из легковых автомобилей. На дело они отправлялись вечером либо ночью. Цели выбирались заранее. Действовала группа только в Токмаке.

На сегодня установлены восемь фактов кражи этой группой, ее участники проверяются на причастность к совершению иных преступлений. Похищенное подозреваемые сдавали с целью получения денег. Все трое задержаны.

Ведется следствие.