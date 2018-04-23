Прокурор со взяткой $200 тысяч. Улан Чалбаев арестован

Начальнику Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улану Чалбаеву предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, Первомайским районным судом Бишкека в отношении Улана Чалбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Ведется следствие.

16 апреля задержание производили сотрудники Госкомитета национальной безопасности. Известно, что Улан Чалбаев вымогал $500 тысяч.