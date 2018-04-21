С Ала-Арчинского ледника сорвался альпинист из Швейцарии

С Верхнего Ала-Арчинского ледника сорвался альпинист, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, 20 апреля примерно в 23.00 поступила информация от Н.М. о том, что на территории Ала-Арчинского ущелья сорвался с ледника 31-летний альпинист Ж. Б., по предварительным данным, гражданин Швейцарии.

В данный момент решается вопрос привлечения вертолета Генштаба ВС КР для транспортировки альпиниста.

«По информации Н.М., они находятся в хижине бывшей горнолыжной базы вблизи ледника. Состояние пострадавшего неизвестно», — отметили в МЧС.