В Кыргызстане задержали сбежавшего из колонии мошенника

В Кыргызстане Служба криминальной милиции МВД задержала находившегося в розыске гражданина. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации МВД, это 38-летний Санжарбек Супатаев, неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побег из мест лишения свободы. Уточняется, что он часто представлялся чиновником и вымогал деньги.

Более того, есть данные, что он представлялся и сотрудником аппарата президента. В феврале он зашел в кабинет ректора одного из столичных вузов и просил оказать помощь в восстановлении и переводе на другой факультет студента — гражданина другого государства.