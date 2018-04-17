Милиция задержала домушника, ищет пострадавших в Бишкеке и Чуйской области

Сотрудники милиции задержали серийного квартирного вора. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, в результате оперативных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции МВД задержан гражданин Т.Улукбек, 1990 года рождения, уроженец Нарынской области, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи.

Фото пресс-службы МВД. Задержанный домушник

Согласно оперативным данным, квартирный вор обычно орудовал в дневное время. Действовал осторожно, проникнув в помещение через окна, забирал в основном деньги, золотые украшения и ценные вещи.

Только по Бишкеку и Чуйской области, по предварительным данным, он совершил более двадцати краж.

Служба криминальной милиции МВД КР просит граждан, узнавших подозреваемого, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от его рук, звонить по телефонам: 266321, 266261, 0701758575, 0707377277, 0555365001.