Площадь возгорания на Ошском рынке, по предварительным данным, составила 2 тысячи квадратных метров. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 4.00. На место выехало 10 пожарных расчетов. Милиция оцепила территорию Ошского рынка.

Пожарные добились локализации возгорания в 7.40.

Продуктами горения отравились три пожарных.

Это третий в 2018 году крупный пожар на базаре. Реализаторы и МЧС подозревают поджог. Поджог стал причиной и второго возгорания, а первый пожар возник из-за неисправности проводки.