В узбекском анклаве Сох неизвестные избили кыргызстанца

В узбекском анклаве Сох на территории Баткенской области Кыргызстана неизвестные напали на гражданина КР — сотрудника насосной станции и избили его. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, жители близлежащих сел возмущены и потребовали привлечь виновников к ответу. На совещании в экстренном порядке собрались главы приграничных территорий, сотрудники правоохранительных органов. На данный момент ситуация стабильная. В ГПС подчеркнули, что это обычное хулиганство, а не приграничный конфликт.