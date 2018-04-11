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Происшествия

В узбекском анклаве Сох неизвестные избили кыргызстанца

В узбекском анклаве Сох на территории Баткенской области Кыргызстана неизвестные напали на гражданина КР — сотрудника насосной станции и избили его. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, жители близлежащих сел возмущены и потребовали привлечь виновников к ответу. На совещании в экстренном порядке собрались главы приграничных территорий, сотрудники правоохранительных органов. На данный момент ситуация стабильная. В ГПС подчеркнули, что это обычное хулиганство, а не приграничный конфликт.
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