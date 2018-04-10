Убийств и изнасилований стало меньше, но преступность по Кыргызстану растет

По Кыргызстану в 2017 году зарегистрировано 27 тысяч 706 преступлений, что на 0,8 процента больше, чем в 2016-м. Данные содержатся в отчете генпрокурора.

По его данным, около половины (10,6 тысячи) от всех зарегистрированных преступлений приходится на город Бишкек, 5,8 тысячи — на Чуйскую область, 2,4 тысячи — на Джалал-Абадскую. В Нарынской и Таласской зарегистрировано меньше всего преступлений (704 и 640 соответственно).

Заметное снижение преступности наблюдается по Чуйской области — на 7,2 процента, а также Таласской — на 10,1 процента.

Уменьшилось количество преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом (на 9,6 процента).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений осталось практически на прежнем уровне. При этом ократилось количество убийств (на 4,1 процента), изнасилований (на 16,9 процента), разбойных нападений (13 процентов) и хулиганства (на 0,7 процента).«Сократилось и количество совершенных должностных преступлений. В том числе злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, незаконное использование бюджетных средств, взяточничество. Причем такое сокращение наблюдается практически во всех регионах», — говорится в документе.

«Вместе с тем не может не беспокоить рост в 2017 году преступлений против конституционного строя, государственной власти и общественной безопасности, таких как религиозный экстремизм, наемничество, терроризм и так далее», — отмечают в Генпрокуратуре.