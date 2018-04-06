Ущерб в 76 миллионов сомов нанесли госбюджету должностные лица Минздрава

Ущерб госбюджету почти на 76 миллионов сомов нанесли должностные лица Министерства здравоохранения, сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, из Антикоррупционной службы ГКНБ поступили материалы, проведена проверка законности при осуществлении государственных закупок процедур гемодиализа для больных с хронической болезнью почек.

Установлено, что должностные лица Минздрава в период с мая 2015 года по декабрь 2016 года в ходе закупок без конкурсных торгов и мониторинга цен заключили заведомо невыгодные соглашения с частным медучреждением.

В результате этого, по предварительным расчетам, государству был нанесен материальный ущерб в размере 75 миллионов 972 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление служебным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) УК КР.

Уголовное дело передано в компетентный орган для дальнейшего расследования.