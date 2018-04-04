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Происшествия

В Бишкеке нашли тело недоношенного ребенка

В Бишкеке нашли тело недоношенного ребенка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, сегодня примерно в 8.18 на пульт «102» поступил звонок о том, что на пересечении улиц Боконбаева и Герцена во дворе обнаружено тело ребенка на 4-5-м месяце внутриутробного развития. Оно было завернуто в пакет.

На место выехала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в УВД Свердловского района. Опрашиваются местные жители данного участка, устанавливается личность матери.

Тело направлено на экспертизу. Проводятся следственные мероприятия.
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