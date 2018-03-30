Не рассчитали. В Казахстане от взрывов на реке выбило стекла в домах

В городе Семее (Казахстан) из-за взрывов на реке Иртыше выбило стекла в близлежащих домах. Об этом сообщает издание Nur.kz

«Взрывники не рассчитали количество взрывчатки при взрыве льда на Иртыше, и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по телам, вылетели рамы, извините, без матов не получилось. Кажется, никто не пострадал», — написал отправитель.

В приемной акимата города Семей журналистам подтвердили случай ЧП, но не смогли сообщить подробности.

В ТОО «Востоквзрывпром» отметили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш ото льда в соответствии со всеми правилами. Но эффект ударной волны никто не отменял. Акимат Семея был в курсе событий и должен был заблаговременно оповестить местных жителей о проводящихся работах.