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Происшествия

На границе с Казахстаном задержали кыргызстанца с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» сегодня задержали гражданина Кыргызстана с чужим паспортом. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Проходя паспортный контроль, гражданин предъявил загранпаспорт на имя Н.А., 1989 года рождения. Несмотря на его внешнее сходство с фотографией в паспорте, наряд обнаружил отличительные черты. При тщательной проверке выяснилось, что гражданин использовал чужой паспорт, а выезд за пределы КР ему ограничен.

Задержанного передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.
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