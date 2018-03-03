На границе с Казахстаном задержали кыргызстанца с чужим паспортом

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный» сегодня задержали гражданина Кыргызстана с чужим паспортом. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Проходя паспортный контроль, гражданин предъявил загранпаспорт на имя Н.А., 1989 года рождения. Несмотря на его внешнее сходство с фотографией в паспорте, наряд обнаружил отличительные черты. При тщательной проверке выяснилось, что гражданин использовал чужой паспорт, а выезд за пределы КР ему ограничен.

Задержанного передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.