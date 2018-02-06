Суд над обвиняемыми в попытке захвата власти проходит без одного обвиняемого

Суд по делу обвиняемых в попытке насильственного захвата власти Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова проходит без одного подсудимого. Об этом ИА «24.kg» сообщила член Комитета защиты политзаключенных Зульфия Марат.

По ее словам, конвой не привез на процесс Бектура Асанова из-за того, что ему стало плохо в колонии.

«Другие подсудимые сообщили, что Асанову стало плохо. Несмотря на это, процесс продолжился. По Карыбекову видно: если бы ему не ставили капельницы, его состояние было бы хуже. Идут прения, в которых должен выступить подсудимый Кадыров. В зале суда присутствует врач исправительной колонии №47. Мы обратились в Наццентр по предупреждению пыток и Минздрав с просьбой обеспечить медицинский осмотр подсудимых гражданскими врачами, а не медиками ГСИН», — сказала Зульфия Марат.

1 февраля стало известно, что сразу два осужденных оппозицонера объявили сухую голодовку — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков и экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. На следующий день к ним присоединился еще один осужденный — бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров.

Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля 2017 года огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.

Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовали приговор в вышестоящей судебной инстанции.