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Происшествия

Пожарные продолжают бороться с огнем на Ошском рынке

На Ошском рынке Бишкека пожарные продолжают борьбу с огнем. Горят, насколько видно сквозь черный дым, одно большое здание и несколько павильонных рядов.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, площадь возгорания пока не определена, как и причина возгорания.

«Возможно, это произошло из-за электрических приборов для обогрева. Причину будем выяснять позже. Сейчас главное — потушить пожар», — сказал он.

Пока о пострадавших ничего не известно. По словам торговцев рынка, которые стоят за милицейским оцеплением, многих врачи забрали без сознания.
 
«Мы потеряли товар на огромные суммы, у большинства немалые кредиты. Из-за этого люди потеряли сознание», — рассказывают торговцы.
 
Некоторые из них пытаются прорваться через оцепление, чтобы спасти хотя бы остатки товара. Таких милиционеры выводят, скрутив руки. Досталось от милиционеров и журналистам. 

Возгорание произошло в павильоне у центрального входа на Ошский рынок, на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой.
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