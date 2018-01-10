Трансформаторы для Токтогулки. Китайцы выплатили Кыргызстану 1,75 миллиона сомов

Китайские компании, подозреваемые в подделке документов, выплатили Кыргызстану 1,75 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении китайских компаний C.L.C.Ltd, X.B. и J.T.E.C. по факту злоупотребления и подделки официальных документов при транспортировке силовых трансформаторов, предназначенных для Токтогульской ГЭС.

Ущерб, причиненный государственному бюджету, составил 1 миллион 755 тысяч 532 сома.

В рамках расследуемого уголовного дела 8 января Финпол обеспечил полное возмещение ущерба.