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Трансформаторы для Токтогулки. Китайцы выплатили Кыргызстану 1,75 миллиона сомов

Китайские компании, подозреваемые в подделке документов, выплатили Кыргызстану 1,75 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении китайских компаний C.L.C.Ltd, X.B. и J.T.E.C. по факту злоупотребления и подделки официальных документов при транспортировке силовых трансформаторов, предназначенных для Токтогульской ГЭС.

Ущерб, причиненный государственному бюджету, составил 1 миллион 755 тысяч 532 сома.

В рамках расследуемого уголовного дела 8 января Финпол обеспечил полное возмещение ущерба.
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