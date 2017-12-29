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Происшествия

Причину пожара в микрорайоне «Асанбай», где сгорело семь кафе, назовут в январе

Специалисты выясняют, что явилось причиной пожара в микрорайоне «Асанбай». ИА «24.kg» сообщили об этом в Государственной судебно-экспертной службе. Ей следователи Октябрьского РОВД передали все документы для подготовки заключения. 

По данным госслужбы, они не имеют права разглашать предварительные итоги. В ведомстве добавили, что окончательный результат представят не раньше второй декады января.

Одной из версий произошедшего на первоначальном этапе расследования называли поджог.   

Возгорание произошло 22 октября в кафе «Ганбей». Затем пламя перекинулось на соседние точки общепита. В результате пожара, по предварительным данным, сгорело семь кафе, общая площадь пожара составила более 3 тысяч квадратных метров. 
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