Установлена личность мужчины, найденного мертвым в реке Чу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Напомним, 5 сентября в Тонском районе Иссык-Кульской области сотрудники МЧС извлекли из воды тело неизвестного мужчины.

По предварительным данным ведомства, им оказался житель Иссык-Кульского района Ш.С., 1966 года рождения. 23 августа в милицию поступило заявление от родственников о том, что 21 августа Ш.С. вышел из села Кок-Мойнок-1, где был в гостях, и пропал без вести.

«23 августа в правоохранительные органы об обнаружении трупа на реке в селе Караташ, в пяти метрах от села Кок-Мойнок-1, сообщили местные рыбаки. Родственники опознали тело. Его отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Но это, скорее всего, несчастный случай», — сообщила пресс-служба.