В Москве погиб строитель из Кыргызстана

В Москве погиб 21-летний рабочий, трудившийся на одной из местных стройплощадок. Мужчине на голову упал кирпич, сообщило агентство новостей «Москва».

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 5 сентября на стройке в районе улицы Старокрымской. Пострадавший, уроженец Кыргызстана, закончил смену и отправился домой. В этот момент со строительного крана на голову молодому человеку свалился кирпич. От полученных травм рабочий умер на месте.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося сотрудники полиции задержали и доставили в отделение шестерых уроженцев Средней Азии, коллег погибшего. Предполагается, что они в момент происшествия находились на крыше строящегося дома и грузили мусор в емкость строительного крана. По версии следователей, рабочие могли случайно уронить кирпич.