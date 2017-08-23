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Происшествия

Выехал на встречку. В ДТП погиб водитель, еще пятеро пострадали

В Ошской области накануне, 22 августа, примерно в 14.30 в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, еще пять человек пострадали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

По ее данным, житель Ошской области, 1985 года рождения, управляя машиной Daewoo Matiz, ехал по автодороге Бишкек — Ош. На 660-м километре хотел обогнать машину, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

Водитель скончался в реанимационном отделении Ошской областной больницы, не приходя в сознание. Пятеро пассажиров пострадали.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз.
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