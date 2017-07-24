11:44
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Происшествия

В Чон-Алае зафиксировали землетрясение

Сегодня ночью в 2.13 в Чон-Алайском районе Ошской области зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. 

По их данным, эпицентр располагался в Таджикистане. Сила подземных толчков составила там 3,5 балла.

В селе Алай Чон-Алайского района интенсивность толчков составила 3 балла, в Кара-Тейите и Карамыке — 2,5. Жертв и разрушений нет.

Напомним, 3 и 5 мая на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение силой 6 баллов в эпицентре. Получили повреждения 610 домов и соцобъекты в Чон-Алайском районе Ошской области.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Более трех тысяч человек переселили в палатки в Чон-Алае
Открыты счета для оказания помощи пострадавшим в Узгене и Чон-Алае
От землетрясения на юге Кыргызстана пострадали люди
Популярные новости
Пьяный помощник прокурора убил девушку в&nbsp;ДТП. В&nbsp;его авто нашли 25 уголовных дел Пьяный помощник прокурора убил девушку в ДТП. В его авто нашли 25 уголовных дел
Кадры разбитых машин после смертельного ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора Кадры разбитых машин после смертельного ДТП с пьяным помощником прокурора
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора: у&nbsp;погибшей остался двухлетний ребенок ДТП с пьяным помощником прокурора: у погибшей остался двухлетний ребенок
С&nbsp;девятого этажа стройки в&nbsp;Бишкеке упали рабочие. Один погиб С девятого этажа стройки в Бишкеке упали рабочие. Один погиб
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!