В Чон-Алае зафиксировали землетрясение

Сегодня ночью в 2.13 в Чон-Алайском районе Ошской области зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По их данным, эпицентр располагался в Таджикистане. Сила подземных толчков составила там 3,5 балла.

В селе Алай Чон-Алайского района интенсивность толчков составила 3 балла, в Кара-Тейите и Карамыке — 2,5. Жертв и разрушений нет.

Напомним, 3 и 5 мая на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение силой 6 баллов в эпицентре. Получили повреждения 610 домов и соцобъекты в Чон-Алайском районе Ошской области.