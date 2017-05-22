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Происшествия

Локализован крупный пожар в селе Кен-Булун Чуйской области

Локализован крупный пожар в селе Кен-Булун Ысык-Атинского района Чуйской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

По ее данным, сегодня в 12.37 в дежурную часть противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на одном из складов в селе Кен-Булун, и в 14.50 пожар был локализован.

Как сообщается, горела крыша склада площадью 750 квадратных метров, на месте работают три пожарных расчета.

«По предварительной версии, склад был пустым, пострадавших и жертв нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52340/
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