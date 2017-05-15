17:33
+28
USD 67.78
EUR 74.08
RUB 1.19
Происшествия

В Джети-Огузском районе река затопила дорогу, перекрыв движение

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана река затопила дорогу Барскоон — Ак-Шийрак, перекрыв движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-за обильного таяния снега в Джети-Огузском районе в реке Кара-Сай уровень воды поднялся очень резко. С 14 мая в долине Сырт, на 116-м километре дороги Барскоон — Ак-Шийрак, вода начала размывать берега и опоры моста, что осложнило движение автотранспорта», — сообщила пресс-служба.

На 84-м, 128-м, 135-м, 158-м километрах дороги водоотводные трубы не ослабили поток, и вода начала ее затоплять.

По данным МЧС, в настоящее время на месте работают сотрудники спасательной службы и тяжелая техника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51753/
просмотров: 339
Версия для печати
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле туристам угрожали оружием и&nbsp;требовали деньги На Иссык-Куле туристам угрожали оружием и требовали деньги
В&nbsp;центре Бишкека снова сбили ребенка В центре Бишкека снова сбили ребенка
Массовая драка с&nbsp;перестрелкой произошла в&nbsp;Бишкеке Массовая драка с перестрелкой произошла в Бишкеке
В&nbsp;Караколе украли розы, высаженные в&nbsp;центральном сквере В Караколе украли розы, высаженные в центральном сквере
Бизнес
Купи новый фирменный 4G-смартфон О!Phone и&nbsp;получи 300 сомов на&nbsp;баланс Купи новый фирменный 4G-смартфон О!Phone и получи 300 сомов на баланс
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Голосовой чат&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Голосовой чат»
MegaCom представляет новый тарифный план &laquo;Элдик Интернет&raquo; MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei