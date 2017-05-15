В Джети-Огузском районе река затопила дорогу, перекрыв движение

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана река затопила дорогу Барскоон — Ак-Шийрак, перекрыв движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-за обильного таяния снега в Джети-Огузском районе в реке Кара-Сай уровень воды поднялся очень резко. С 14 мая в долине Сырт, на 116-м километре дороги Барскоон — Ак-Шийрак, вода начала размывать берега и опоры моста, что осложнило движение автотранспорта», — сообщила пресс-служба.

На 84-м, 128-м, 135-м, 158-м километрах дороги водоотводные трубы не ослабили поток, и вода начала ее затоплять.

По данным МЧС, в настоящее время на месте работают сотрудники спасательной службы и тяжелая техника.