В Бишкеке несовершеннолетний устроил дрифт, мешая спать жителям соседних домов

15 марта в 6.30, водитель автомобиля BMW совершил автохулиганство, демонстративно нарушая правила дорожного движения и общественный порядок. Об этом сообщает УПСМ Бишкека.

По его данным, водитель нарушил покой пожилых людей и лиц, нуждающихся в отдыхе по состоянию здоровья.

«После розыскных мероприятий сотрудниками УПСМ авто и личность водителя были установлены. Им оказался несовершеннолетний, который управлял автомобилем без контроля со стороны взрослых. Машина водворена на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол о правонарушении», говорится в сообщении.