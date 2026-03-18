00:46
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Происшествия

В Бишкеке несовершеннолетний устроил дрифт, мешая спать жителям соседних домов

15 марта в 6.30, водитель автомобиля BMW совершил автохулиганство, демонстративно нарушая правила дорожного движения и общественный порядок. Об этом сообщает УПСМ Бишкека.

По его данным, водитель нарушил покой пожилых людей и лиц, нуждающихся в отдыхе по состоянию здоровья.

«После розыскных мероприятий сотрудниками УПСМ авто и личность водителя были установлены. Им оказался несовершеннолетний, который управлял автомобилем без контроля со стороны взрослых. Машина водворена на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол о правонарушении», говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366603/
просмотров: 384
Версия для печати
19 марта, четверг
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 марта, среда
23:34
Платить не надо. Google открыла ИИ Personal Intelligence для пользователей
23:11
23:02
Эстакадный мост на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке начнут строить в апреле
22:44
На Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингу
22:21
В Грузии задержали 72 жителей одного села за «причастность к воровскому миру»