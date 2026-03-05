Активный пользователь соцсетей Азамат Марипов освобожден под пробацию

Осужденный по статьям «Массовые беспорядки» и «Публичные призывы к насильственному захвату власти» Азамат Марипов освобожден под трехлетнюю пробацию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Верховного суда.
В октябре прошлого года Первомайский районный суд Бишкека признал активиста виновным по вышеуказанным статьям и приговорил к шести годам лишения свободы.
Азамат Марипов, известный как активный пользователь Facebook, задержан год назад. Он неоднократно выступал с критикой в адрес управляющего делами президента Каныбека Туманбаева. Позже последний заявлял, что Марипов просил у него $13 тысяч на свадьбу, а затем вместе с группой лиц якобы начал заниматься шантажом.
Ранее, в апреле 2024 года, Азамата Марипова уже задерживали в рамках другого дела. В УВД Ленинского района сообщали о задержании шести мужчин, подозреваемых в избиении и незаконном удерживании жителя столицы.
Азамат Марипов приходится братом экс-главе Фонда развития туризма Кудрету Тайчабарову. Последний в настоящее время находится под арестом по подозрению в связях с организованными преступными группами (статья «Создание организованной группы или участие в ней»).