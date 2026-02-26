17:33
Происшествия

В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть авто с подложными номерами

Сотрудники УПСМ Бишкека выявили автомобиль Toyota Crown, зарегистрированный за пределами страны, но оборудованный поддельными государственными номерами Кыргызской Республики. Нарушителем оказался гражданин К.А.

По данным ведомства, автомобиль был помещен на специализированную штрафстоянку.

После этого, как сообщили в пресс-службе МВД, гражданин К.А. попытался вернуть авто, не привлекаясь к ответственности, предложив сотрудникам милиции денежные средства в качестве взятки.

В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками Службы внутреннего расследования МВД и передан следственным органам. В настоящее время по факту проводится необходимое следствие.

Пресс-служба МВД отмечает, что попытка дать взятку должностным лицам является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена законодательством.
