15:43
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством Lalafo

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством интернет-приложения Lalafo, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 января 2026 года в ОВД Иссык-Атинского района с письменным заявлением обратился гражданин Д.Т., 1994 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестного лица, которое 19 января 2026 года посредством интернет-приложения Lalafo, представившись покупателем, вступило в переписку с заявителем через онлайн-платформу.

Воспользовавшись доверием заявителя, путем обмана злоумышленник завладел принадлежащим ему имуществом — 15 головами баранов, получив скот без фактической оплаты. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 435 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый — гражданин Ш.Ш., 1995 года рождения. В соответствии со статьей 96 УПК КР он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что похищенный скот был им перепродан, а полученные денежные средства потрачены на личные нужды.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360589/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Стадо баранов ходит по кладбищу в Токмоке и топчет могилы
Баран за $50 тысяч. Что мешает развитию племенного животноводства в КР
В Оше водитель вез барана, привязав снаружи к запасному колесу
Собака проявила чудеса ловкости и умения работать в команде
«Скорая» перевозила баранов. Скандал в Казахстане
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с&nbsp;экскаватором на&nbsp;Иссык-Куле ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
15:42
В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения з...
15:38
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
15:34
Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством Lalafo
15:30
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
15:22
Депутат предложил начать производить в Кыргызстане солнечные панели