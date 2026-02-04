Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством Lalafo

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством интернет-приложения Lalafo, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 января 2026 года в ОВД Иссык-Атинского района с письменным заявлением обратился гражданин Д.Т., 1994 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестного лица, которое 19 января 2026 года посредством интернет-приложения Lalafo, представившись покупателем, вступило в переписку с заявителем через онлайн-платформу.

Воспользовавшись доверием заявителя, путем обмана злоумышленник завладел принадлежащим ему имуществом — 15 головами баранов, получив скот без фактической оплаты. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 435 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый — гражданин Ш.Ш., 1995 года рождения. В соответствии со статьей 96 УПК КР он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что похищенный скот был им перепродан, а полученные денежные средства потрачены на личные нужды.



