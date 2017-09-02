«Скорая» перевозила баранов. Скандал в Казахстане

В преддверии праздника Курман Айт на скотном рынке «Тума» в казахстанском городе «Атырау» заметили скорую помощь, в которую грузили сразу нескольких баранов. Известие вызвало волну негодования у местных жителей, сообщил портал «Мой город».

Как отмечается, в городской станции скорой помощи заявили, что реанимобиль, в который грузили животных на скотном рынке «Тума», им не принадлежит.

«Наши машины вчера все были на вызовах, ни одна из них не заезжала на рынок «Тума». Кроме того, на реанимобиле нет надписи «103», которая есть на всех наших каретах скорой помощи. Скорее всего, эта «неотложка» принадлежит одной из частных клиник, которых в Атырау много», — сообщила главный врач станции скорой помощи Гульнафис Танбаева.

Пока неизвестно, займется ли разбирательством по факту перевозки в «скорой» баранов городской департамент здравоохранения, отмечает портал.