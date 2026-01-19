В Чили из-за лесных пожаров практически выгорел 50-тысячный город

В Чили продолжаются масштабные лесные пожары, приведшие к человеческим жертвам и массовой эвакуации населения. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Президент страны Габриэль Борич ввел режим чрезвычайного положения и распорядился привлечь армию к ликвидации последствий стихии.

По данным властей, число погибших исчисляется десятками, сотни человек числятся пропавшими без вести. Из опасных районов уже эвакуировано более 100 тысяч жителей.

Особенно пострадал портовый город Пенко, где проживает около 50 тысяч человек.

Значительная часть населенного пункта уничтожена огнем, масштаб разрушений подтверждают видеозаписи очевидцев.

Материальный ущерб оценивается как крайне высокий. Спасательные службы продолжают тушение пожаров и поисково-спасательные работы.