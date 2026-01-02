19:48
Происшествия

В Иссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами

В одном из сел Иссык-Атинского района Чуйской области произошла массовая драка между молодыми людьми из разных населенных пунктов. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, сообщение о конфликте поступило 2 января на пульт службы 102. Инцидент произошел в центре одного из айыльных округов. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области совместно с сотрудниками ОВД Иссык-Атинского района.

Правоохранители приняли меры по обеспечению общественного порядка и предотвращению дальнейших противоправных действий. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены все участники драки. Их доставили в территориальный орган внутренних дел для проведения следственных и процессуальных действий.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам действиям каждого из участников будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызстана.

В ГУВД Чуйской области отметили, что в регионе усилены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а также призвали жителей соблюдать закон и порядок.
