Происшествия

ГСИН: Задержанный ГКНБ по факту мошенничества не работал в учреждении № 21

Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала информацию ГКНБ о задержании бывшего сотрудника учреждения № 21 (СИЗО-1).

По данным ведомства, Б.К.Б., 1996 года рождения, в июне 2025-го подал документы для поступления в резерв кадров ГСИН, но в августе ему отказали. Выявлено, что его родной младший брат осужден за распространение наркотических средств.

Ранее в ГКНБ сообщили о задержании гражданина Кыргызстана, выдававшего себя за сотрудника ведомства. В спецслужбах отметили, что ранее он работал в учреждении № 21 ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356524/
просмотров: 436
