ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержал гражданина Кыргызстана, выдававшего себя за сотрудника ведомства. Об этом сообщили в спецслужбах.

По их данным, в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Б.К.Б., ранее работавший в учреждении № 21 Государственной службы исполнения наказаний.

Фото ГКНБ. Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и выманил $26 тысяч

Установлено, что мужчина, представляясь работником ГКНБ и угрожая привлечением к уголовной ответственности, запугивал предпринимателей и завладел их денежными средствами в крупном размере — $26 тысяч 300.

Для придания значимости своему положению он заявлял, что якобы является непосредственным подчиненным помощника председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, а также ссылался на дружеские отношения с его сыном.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. В ведомстве призвали граждан, пострадавших от действий задержанного, обращаться в дежурную службу управления ГКНБ по Чуйской области по телефону 0312530301.