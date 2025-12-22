12:50
Происшествия

За неделю в Кыргызстане выявили более 20 тысяч нарушений ПДД

С 15 по 21 декабря на территории Кыргызстана выявлено 20 тысяч 295 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

ГУОБДД
Фото ГУОБДД

По предварительным данным, среди зафиксированных нарушений:

  • управление транспортом без документов — 1 тысяча 558 случаев;
  • вождение в состоянии алкогольного опьянения — 424;
  • незаконное тонирование стекол — 135;
  • нарушения с участием пешеходов — 565;
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 2 тысячи 980;
  • автохулиганство — 29;
  • превышение установленной скорости — 2 тысячи  569;
  • управление автомобилем с подложными госномерами — 4;
  • прочие нарушения ПДД — 8 тысяч 312.

За различные нарушения 3 тысячи 719 автомобилей водворены на штрафные стоянки.

В ГУОБДД МВД КР призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, отметив, что профилактические мероприятия продолжаются на постоянной основе.
