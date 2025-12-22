За неделю в Кыргызстане выявили более 20 тысяч нарушений ПДД

С 15 по 21 декабря на территории Кыргызстана выявлено 20 тысяч 295 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.
По предварительным данным, среди зафиксированных нарушений:
- управление транспортом без документов — 1 тысяча 558 случаев;
- вождение в состоянии алкогольного опьянения — 424;
- незаконное тонирование стекол — 135;
- нарушения с участием пешеходов — 565;
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 2 тысячи 980;
- автохулиганство — 29;
- превышение установленной скорости — 2 тысячи 569;
- управление автомобилем с подложными госномерами — 4;
- прочие нарушения ПДД — 8 тысяч 312.
За различные нарушения 3 тысячи 719 автомобилей водворены на штрафные стоянки.
В ГУОБДД МВД КР призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, отметив, что профилактические мероприятия продолжаются на постоянной основе.