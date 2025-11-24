На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки силой около 3 баллов в эпицентре зафиксированы сегодня в 5.25.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана (Заалайский хребет), в 28 километрах к юго-востоку от села Жар-Баши, в 28 километрах к юго-западу от села Ачык-Суу, в 145 километрах к юго-западу от Оша.

В населенных пунктах КР интенсивность толчков не ощущалась.