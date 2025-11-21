14:25
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Происшествия

Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС

Счетная палата Кыргызстана рассмотрела результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства чрезвычайных ситуаций и его подведомственных структур за 2023–2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным аудиторов, выявлены финансовые нарушения на общую сумму 210,8 миллиона сомов. Из них 156,8 миллиона сомов подлежат восстановлению, а 66 миллионов возместили в ходе аудиторских мероприятий.

Счетной палаты
Фото Счетной палаты. Счетная палата выявила финансовые нарушения в Министерстве чрезвычайных ситуаций

В Счетной палате отметили, что МЧС формировало и использовало отдельную смету по централизованным мероприятиям. Аудит установил, что такая практика не предусмотрена законодательством и не соответствует правилам бюджетного планирования. Кроме того, ассигнования, включенные в эту смету, впоследствии утверждались для ведомственных организаций.

Проверка выявила и имущественные вопросы. В метеослужбе из 157 земельных участков 21 не имеет государственных актов. Аудиторы рекомендовали ускорить оформление правоустанавливающих документов.

В лесных хозяйствах расходы и убытки своевременно не возмещены. В республиканский бюджет пока не поступили 96,1 миллиона сомов по аренде земельных участков. Счетная палата указала на необходимость усиления контроля и улучшения управления в отрасли.

Аудит также охватил проект ERIC по повышению устойчивости к природным рискам. Исполнение утвержденного бюджета за 2023 год составило всего 13,7 процента. По ряду компонентов договор с подрядчиком расторгли досрочно, что привело к задержкам строительства школ.

Завершение оперативного проекта COVID-19 затянулось почти на два года — его окончательно закрыли только в октябре 2024 года. Отмечается, что часть средств направили на мероприятия, не относящиеся напрямую к задачам оперативного реагирования, хотя капитальные ремонты в рамках проекта улучшили материально-техническую базу медучреждений.

В четырех подведомственных структурах министерства в 2023–2024 годах на капитальные вложения направили более 1,9 миллиарда сомов. Аудиторы выявили характерные нарушения на 6,8 миллиона сомов.

Счетная палата направила в МЧС рекомендации по усилению внутреннего контроля, повышению бюджетной дисциплины и совершенствованию проектного управления. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351803/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
В Агентстве госимущества выявлены нарушения почти на 1 миллиард сомов — аудит
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным
Из школы № 25 эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о бомбе
В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС
Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета
На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
Крупный пожар на бывшем нефтеперерабатывающем заводе в Баткене потушен
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
14:18
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной...
14:17
Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС
14:15
«Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
14:08
«Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
13:52
В Бишкеке скорая не могла попасть к ребенку с эпилепсией из-за закрытых ворот