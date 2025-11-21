Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС

Счетная палата Кыргызстана рассмотрела результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства чрезвычайных ситуаций и его подведомственных структур за 2023–2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным аудиторов, выявлены финансовые нарушения на общую сумму 210,8 миллиона сомов. Из них 156,8 миллиона сомов подлежат восстановлению, а 66 миллионов возместили в ходе аудиторских мероприятий.

Фото Счетной палаты. Счетная палата выявила финансовые нарушения в Министерстве чрезвычайных ситуаций

В Счетной палате отметили, что МЧС формировало и использовало отдельную смету по централизованным мероприятиям. Аудит установил, что такая практика не предусмотрена законодательством и не соответствует правилам бюджетного планирования. Кроме того, ассигнования, включенные в эту смету, впоследствии утверждались для ведомственных организаций.

Проверка выявила и имущественные вопросы. В метеослужбе из 157 земельных участков 21 не имеет государственных актов. Аудиторы рекомендовали ускорить оформление правоустанавливающих документов.

В лесных хозяйствах расходы и убытки своевременно не возмещены. В республиканский бюджет пока не поступили 96,1 миллиона сомов по аренде земельных участков. Счетная палата указала на необходимость усиления контроля и улучшения управления в отрасли.

Аудит также охватил проект ERIC по повышению устойчивости к природным рискам. Исполнение утвержденного бюджета за 2023 год составило всего 13,7 процента. По ряду компонентов договор с подрядчиком расторгли досрочно, что привело к задержкам строительства школ.

Завершение оперативного проекта COVID-19 затянулось почти на два года — его окончательно закрыли только в октябре 2024 года. Отмечается, что часть средств направили на мероприятия, не относящиеся напрямую к задачам оперативного реагирования, хотя капитальные ремонты в рамках проекта улучшили материально-техническую базу медучреждений.

В четырех подведомственных структурах министерства в 2023–2024 годах на капитальные вложения направили более 1,9 миллиарда сомов. Аудиторы выявили характерные нарушения на 6,8 миллиона сомов.

Счетная палата направила в МЧС рекомендации по усилению внутреннего контроля, повышению бюджетной дисциплины и совершенствованию проектного управления.