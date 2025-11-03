12:53
Происшествия

За три дня в Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения

Институт сейсмологии Национальной академии наук сообщил о трех землетрясениях, зафиксированных с 31 октября по 2 ноября.

По данным сейсмостанций, 2 ноября в 18.13 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 (энергетический класс K=7,9). Эпицентр находился на территории Алайского хребта — в 15 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 16 километрах от села Кара-Кабак и в 85 километрах к юго-западу от Оша.

Интенсивность подземных толчков в населенных пунктах составила около 2 баллов в селах Кашка-Суу и Кара-Кабак.

Накануне, 1 ноября, в 10.21 в районе Узгена также зарегистрировано землетрясение магнитудой 3 (энергетический класс K=7,8). Эпицентр находился вблизи села Красный Маяк, в 5 километрах к югу от села Калта и в 7 километрах к северо-востоку от Узгена.

Интенсивность толчков составила около 3 баллов в селе Красный Маяк и около 2,5 балла в селах Калта, Джыланды, Шоро-Башат, Бакмал, Карадыйкан, Мырза-Аке, а также в Узгене.

Кроме того, 31 октября в 19.22 по местному времени сейсмостанции зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 (энергетический класс K=8,6) на территории Китая, в 149 километрах к юго-востоку от поселка Каджи-Сай.

По данным Института сейсмологии, подземные толчки на территории Кыргызстана не ощущались.
