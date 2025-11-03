Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана подвело итоги рейдов за неделю, с 27 октября по 2 ноября. По предварительным данным, за этот период в стране выявлено 22 тысячи 804 нарушения Правил дорожного движения.

Среди них:

— управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 844 случая;

— вождение в нетрезвом состоянии — 320;

— незаконное тонирование стекол — 165;

— нарушения с участием пешеходов — 1 тысяча 43;

— эксплуатация авто с техническими неисправностями — 3 тысячи 251;

— автохулиганство — 29;

— превышение скорости — 3 тысячи 754;

— управление с поддельными госномерами — 3;

— прочие нарушения — 9 тысяч 515.

Всего на штрафстоянки помещено 2 тысячи 880 авто, задержанных за различные нарушения.

ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизнь участников дорожного движения.