11:23
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Происшествия

За неделю в Кыргызстане задержаны 320 пьяных водителей — данные ГУОБДД

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана подвело итоги рейдов за неделю, с 27 октября по 2 ноября. По предварительным данным, за этот период в стране выявлено 22 тысячи 804 нарушения Правил дорожного движения.

Среди них:

— управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 844 случая;

— вождение в нетрезвом состоянии — 320;

— незаконное тонирование стекол — 165;

— нарушения с участием пешеходов — 1 тысяча 43;

— эксплуатация авто с техническими неисправностями — 3 тысячи 251;

— автохулиганство — 29;

— превышение скорости — 3 тысячи 754;

— управление с поддельными госномерами — 3;

— прочие нарушения — 9 тысяч 515.

Всего на штрафстоянки помещено 2 тысячи 880 авто, задержанных за различные нарушения.

ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизнь участников дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349458/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
В Аламединском районе водитель сбил инспектора ГУОБДД
В КР водитель микроавтобуса наехал на сотрудника ГУОБДД при попытке скрыться
ГУОБДД призывает водителей подготовить автомобили к зимнему сезону
С начала года в Кыргызстане задержали более 12 тысяч пьяных водителей
За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя
В ГУОБДД ищут будущих инспекторов: конкурс открыт для молодых и амбициозных
На горячую линию ГУОБДД с начала года обратились почти 42 тысячи граждан
Более 350 пьяных водителей поймали на дорогах Кыргызстана за неделю
Пьяный водитель в Бишкеке устроил дебош при задержании
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;одной из&nbsp;частных школ Бишкека произошло массовое отравление В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
Бизнес
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
3 ноября, понедельник
11:14
За неделю в Кыргызстане задержаны 320 пьяных водителей — данные ГУОБДД За неделю в Кыргызстане задержаны 320 пьяных водителей ...
11:12
Ограбление Лувра. Трех из пяти подозреваемых освободили
11:10
За девять месяцев 2025 года 51 человек погиб на производстве в Кыргызстане
11:06
Бандиты из ОПГ Камчи Кольбаева вымогали деньги у мигрантов в России
11:04
Ко Дню милиции Ошское УВД получило новые служебные автомобили