Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана подвело итоги рейдов за неделю, с 27 октября по 2 ноября. По предварительным данным, за этот период в стране выявлено 22 тысячи 804 нарушения Правил дорожного движения.
Среди них:
— управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 844 случая;
— вождение в нетрезвом состоянии — 320;
— незаконное тонирование стекол — 165;
— нарушения с участием пешеходов — 1 тысяча 43;
— эксплуатация авто с техническими неисправностями — 3 тысячи 251;
— автохулиганство — 29;
— превышение скорости — 3 тысячи 754;
— управление с поддельными госномерами — 3;
— прочие нарушения — 9 тысяч 515.
Всего на штрафстоянки помещено 2 тысячи 880 авто, задержанных за различные нарушения.
ГУОБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизнь участников дорожного движения.