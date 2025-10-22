За сутки в Бишкеке задержаны 50 водителей без водительских удостоверений

С 21 октября 2025 года на территории Бишкека проводится масштабное рейдовое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности дорожного движения и профилактику нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

В рамках рейда сотрудники Управления патрульной службы милиции применяют метод временного сужения дорог, что позволяет эффективно контролировать транспортные потоки и оперативно выявлять нарушителей.

В первый же день проведения мероприятий выявлено:

• 12 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

• 18 водителей с тонированными передними боковыми стеклами без разрешения уполномоченного органа;

• 8 водителей, допустивших демонстративное нарушение ПДД (автохулиганство);

• 50 водителей, управлявших транспортным средством без водительского удостоверения;

• 51 пешеход, нарушивший правила перехода проезжей части.

Кроме того, за различные нарушения 324 автомобиля были помещены на штрафную стоянку.