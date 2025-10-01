В социальных сетях распространилась публикация жительницы Каракола о том, что ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой домогательств со стороны таксиста.

Фото из социальных сетей. Скандал в Караколе: таксиста обвиняют в домогательствах к подростку

По словам матери, вечером 29 сентября 40-летний водитель забрал ее дочь, 2009 года рождения, из лицея в селе Чок-Тал, где девочка учится, и должен был отвезти домой. В пути он высадил других пассажиров, после чего, как утверждается, начал вести с подростком непристойные разговоры и прикасаться к ней.

Девочка расплакалась и рассказала матери о произошедшем лишь ночью. Женщина утверждает, что утром они обратились в милицию с заявлением, и водитель был задержан. В соцсетях также указаны марка и номер автомобиля таксиста.

Автор публикации призывает других женщин и родителей не замалчивать подобные случаи и обращаться в правоохранительные органы.

Официальных комментариев от МВД и милиции по данному факту пока не поступало.