В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым

11 сентября в Первомайском районном суде Бишкека состоялось первое заседание по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова. Он участвовал без адвоката, заявив, что его защитник отказался вести дело.

Султанбай Айжигитов отметил, что недавно перенес две операции и попросил отложить рассмотрение на две недели. Суд ходатайство не удовлетворил и назначил следующее заседание на 12 сентября. Подсудимому предписано в кратчайшие сроки найти адвоката.

Напомним, в апреле ГКНБ возбудил уголовное дело против Айжигитова и его супруги Гульзат Жолдошовой по статье «Злоупотребление должностным положением». Поводом стало трудоустройство жены депутата в аппарат парламента.

Ранее Айжигитов критиковал решение по кыргызско-таджикской границе и спорил с председателем ГКНБ на заседании парламента.