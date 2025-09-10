В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Западной в Бишкеке произошла массовая драка. Очевидцы поделились с 24.kg видео с места инцидента.

На кадрах видно, как в 3.47 подъезжает машина, из которой выходят пятеро мужчин. Они направляются в сторону второй группы людей и начинают драку. В 3.49 они садятся в машину и уезжают.

В пресс-службе УВД Свердловского района сообщили, что неизвестные лица, грубо нарушая общественный порядок и нормы поведения, устроили драку прямо на проезжей части. По факту возбудили уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР.

Ведутся следственные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение участников инцидента.