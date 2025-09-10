16:58
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Происшествия

В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Западной в Бишкеке произошла массовая драка. Очевидцы поделились с 24.kg видео с места инцидента.

На кадрах видно, как в 3.47 подъезжает машина, из которой выходят пятеро мужчин. Они направляются в сторону второй группы людей и начинают драку. В 3.49 они садятся в машину и уезжают.

В пресс-службе УВД Свердловского района сообщили, что неизвестные лица, грубо нарушая общественный порядок и нормы поведения, устроили драку прямо на проезжей части. По факту возбудили уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР.

Ведутся следственные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение участников инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342989/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
Избиение трех девушек в отеле. Первый суд состоится 28 августа
В Бишкеке толпа избила парней — милиция ищет подозреваемых
Мужчина заехал на ремонтируемый участок улицы Толстого и подрался с дорожником
Алина Жакыпова прокомментировала освобождение Жана Воинова
Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты
Жан Воинов освобожден из-под стражи
В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Бизнес
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
10 сентября, среда
16:51
Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркинди...
16:48
В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело
16:45
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
16:43
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
16:40
Замдиректора о снесенном панно в Русской драме: культурной ценности не было