12:32
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте

В Бишкеке произошло трагическое ДТП: бетономешалка со строительного объекта «Энесай», выезжая из переулка возле шашлычной «Угли» на улицу Аалы Токомбаева, совершила наезд на скутер.

По предварительной информации, за рулем скутера находился курьер службы доставки. От полученных травм мужчина скончался на месте. Очевидцы отмечают, что водитель бетономешалки не осознал, что наехал на человека, и покинул место происшествия.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В связи с трагедией эксперты и свидетели призывают принять жесткие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Видео с места происшествия опубликовано очевидцами в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342473/
просмотров: 671
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП
В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации
Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха
В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов
Смерть Айтурган. Суд признал мужа виновным, но назначил ему пробационный надзор
В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина
В жилмассиве «Ак-Ордо» столкнулись внедорожник и грузовик. Водители в больнице
Столкновение тепловоза с грузовиком на участке Кант — Ивановка. Пострадавших нет
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Транснациональных аферистов задержали в&nbsp;Бишкеке. Ущерб на&nbsp;миллионы сомов Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
12:22
Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служебного оружия Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служ...
12:00
Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
11:46
Этнографы России и Кыргызстана исследуют тюркское наследие в Республике Алтай
11:30
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
11:25
Родственники скончавшейся в Чолпон-Ате роженицы обратились к президенту