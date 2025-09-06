В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте

В Бишкеке произошло трагическое ДТП: бетономешалка со строительного объекта «Энесай», выезжая из переулка возле шашлычной «Угли» на улицу Аалы Токомбаева, совершила наезд на скутер.

По предварительной информации, за рулем скутера находился курьер службы доставки. От полученных травм мужчина скончался на месте. Очевидцы отмечают, что водитель бетономешалки не осознал, что наехал на человека, и покинул место происшествия.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В связи с трагедией эксперты и свидетели призывают принять жесткие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Видео с места происшествия опубликовано очевидцами в социальных сетях.