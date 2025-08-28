13:32
Происшествия

В Оше по подозрению в вымогательстве задержан сотрудник Военного комиссариата

Совместно с Военной прокуратурой Ошского гарнизона при получении мобильного телефона марки Iphone задержан с поличным сотрудник Военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что сотрудник Военного комиссариата вымогал взятку за оказание содействия в принятии решения о прохождении альтернативной военной службы.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье 209 часть 4 пункт 4 УК КР (мошенничество с использованием служебного положения). Он водворен в гауптвахту Ошского гарнизона.
