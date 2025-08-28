Угрожал иностранному предпринимателю. ГКНБ задержал члена ОПГ по прозвищу Шрам

На основании заявления инвесторов из КНР задержан член ОПГ А.у.А., известный как Шрам, Череп. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что Шрам является выходцем спортивного клуба «Мухаммед Умар», расположенного в Оше.

По данным ГКНБ, задержанный обманным путем завладел машиной предпринимателя из Китая марки Lexus GX 460 и продал третьим лицам.

«Когда бизнесмен потребовал вернуть автомашину, А.у.А. стал угрожать физической расправой и отметил, что является влиятельным членом ОПГ и показывал совместные фото с лидерами ОПГ К.Досоновым по прозвищу Дженго, Ж.Колбаевым и У.Маратовым по прозвищу Казак», — отметили в спецслужбе.

Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время устанавливается его причастность к другим преступлениям.