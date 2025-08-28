13:39
Происшествия

В Нижне-Серафимовском учреждении зафиксированы факты жестокого обращения

С целью проверки поступившей информации о возможных фактах жестокого обращения и нарушений условий содержания получателей услуг 25 августа сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили Нижне-Серафимовское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе посещения учреждения со стороны директора ССУ предпринимались попытки воспрепятствовать проведению конфиденциальных бесед с получателями услуг. После разъяснения мандата национального центра возможность проведения индивидуальных бесед была обеспечена.

Так как в корпусе № 1 проводится капитальный ремонт, все получатели услуг временно переведены в корпус № 2. В связи с недостатком спальных мест часть кроватей размещена в коридоре.

По результатам проведенных индивидуальных бесед ряд получателей услуг сообщили о введении строгого режима со стороны администрации, фактах проведения обысков, ограничении выхода за территорию учреждения, угрозах применения физического насилия и помещения в психиатрическую больницу. Отмечалось также принуждение некоторых получателей услуг к физическому труду.

По итогам посещения получено два коллективных заявления на жестокое обращение и условия пребывания. Все собранные материалы переданы в прокуратуру Иссык-Атинского района для дальнейшего рассмотрения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341251/
просмотров: 1418
