Спасателям, вытащившим из воды ребенка, вручили награды

Министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев 27 августа выразил благодарность спасателям, которые спасли жизнь 7—8-летнему мальчику, и вручил им медали.

Инцидент произошел 29 июля этого года. Примерно в 18.10 спасатели заметили мальчика, которого уносило течением в канале, протекающем по улице Кокум Бий в городе Оше.

Спасатели, обучавшиеся в водно-спасательной службе МЧС и в настоящее время работающие в зоне отдыха «Жанат Resort Ош», вытащили ребенка из канала, оказали первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой помощи.

Об этом спасатели сообщили в своем видео, выразив благодарность преподавателю водно-спасательной службы Кумару Ибраеву.

Отметим, что водно-спасательная служба обучила более 400 молодых людей, желающих заниматься спасением на воде, и выдала им соответствующие сертификаты. С этим сертификатом они могут работать в любых бассейнах и водоемах.

Только в этом году спасатели, прошедшие такое обучение, уже спасли жизни более 40 человек.