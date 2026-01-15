13:38
Общество

В Иссык-Кульской области обнаружили уникальный нефритоид весом свыше 180 тонн

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области обнаружили уникальный камень, внешне напоминающий нефрит, весом свыше 180 тонн. Он находится примерно в трех километрах от села Чон-Кызыл-Суу.

Камень нашли еще в 2013-2014 годах и сразу вызвал интерес у специалистов и местных жителей. Однако из-за риска кражи его тогда закопали. Позднее геологические исследования показали, что это не нефрит, а нефритоид, тем не менее объект сохранил научную и туристическую ценность.

Находка рассматривается как перспективный туристический объект, способный привлечь внимание гостей региона. Местные жители неоднократно предлагали открыть камень для посещения и использовать его как природную достопримечательность.

13 января на заседании районной администрации решили официально открыть камень для туристов. Одновременно запланирован зимний фестиваль «Ак Илбирс» в Чон-Кызыл-Суйском ущелье, на пастбище Ак-Таш. Реализацию проекта поручили Оргочорскому айыл окмоту.

В настоящее время муниципальное предприятие «Иштерман» проводит подготовительные работы с использованием тяжелой техники.

 

Справка 24.kg

Нефритоид — общее название для группы минералов, близких к нефриту, но имеющих более низкое качество, часто с трещинами и слабым окрасом. Эту горную породу используют как поделочный камень для статуэток и вазочек, в отличие от нефрита, который является драгоценным.
