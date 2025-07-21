В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании

В Кыргызстане пропал гражданин Иордании. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, Альрашайде Махмуда Фариса Махмуда, 1995 года рождения, находясь в КР, перестал выходить на связь с родственниками.

Фото МВД КР

«По имеющимся данным, последние два месяца его местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что с ним могли произойти непредвиденные обстоятельства.