В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании

В Кыргызстане пропал гражданин Иордании. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее данным, Альрашайде Махмуда Фариса Махмуда, 1995 года рождения, находясь в КР, перестал выходить на связь с родственниками.
«По имеющимся данным, последние два месяца его местонахождение неизвестно, в связи с чем имеются основания полагать, что с ним могли произойти непредвиденные обстоятельства.
Приметы разыскиваемого: был одет в оранжевую толстовку, синюю кепку, на правой щеке имеется родинка. Всем, кто его видел, просим незамедлительно доставить его в ближайшее подразделение органов внутренних дел либо сообщить по следующим телефонам: дежурная часть ГУВД Бишкека: