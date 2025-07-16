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Происшествия

За вымогательство у дипломата задержан главный инспектор Счетной палаты

Задержан главный инспектор Счетной палаты. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, ранее была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты.

По результатам предварительной проверки установлено, что главный инспектор СП КР И. А., будучи в служебной командировке по проведению аудиторской проверки деятельности отдельных заграничных учреждений, под предлогом якобы выявленных финансовых нарушений вымогает денежные средства у главы дипломатического представительства КР.

В этой связи возбуждено уголовное дело, в рамках которого факт вымогательства был подтвержден.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Подозреваемый

15 июля по прибытию в страну в зоне приграничного контроля международного аэропорта «Манас» инспектор был задержан. При личном досмотре ранее полученные в качестве взятки денежные средства обнаружены и изъяты.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336397/
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