За вымогательство у дипломата задержан главный инспектор Счетной палаты

Задержан главный инспектор Счетной палаты. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, ранее была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты.

По результатам предварительной проверки установлено, что главный инспектор СП КР И. А., будучи в служебной командировке по проведению аудиторской проверки деятельности отдельных заграничных учреждений, под предлогом якобы выявленных финансовых нарушений вымогает денежные средства у главы дипломатического представительства КР.

В этой связи возбуждено уголовное дело, в рамках которого факт вымогательства был подтвержден.

Фото ГКНБ. Подозреваемый

15 июля по прибытию в страну в зоне приграничного контроля международного аэропорта «Манас» инспектор был задержан. При личном досмотре ранее полученные в качестве взятки денежные средства обнаружены и изъяты.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.