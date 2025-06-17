Брат Камчи Кольбаева задержан по делу о незаконной передаче земли

Младший брат убитого криминального авторитета Камчи Кольбаева — Жолдошбек Кольбаев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, расследуется факт незаконной передачи участка земли членам организованной преступной группы. В 2009 году чиновники айыл окмоту села Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области незаконно передали часть арендованной земли, изначально предназначенной для строительства спорткомплекса, связанным с ОПГ лицам.

Согласно материалам следствия, участок площадью 5 гектаров был передан в аренду гражданину С.К. сроком на 49 лет. Однако строительство объекта так и не началось, что вызвало возмущение местных жителей, требовавших вернуть землю в госсобственность.

Примерно в этот же период, по информации МВД, на арендатора начали оказывать давление представители ОПГ, требуя передать 1 гектар земли в так называемый «общак». Испугавшись, С.К. обратился за поддержкой к Жолдошбеку Кольбаеву, который пообещал передать часть участка, чтобы прекратилось давление.

В результате уголовное дело зарегистрировано по статье 336 УК КР (коррупция). Задержаны и водворены в СИЗО-1 следующие лица, состоящие на оперативном учете как члены ОПГ:

— С.А., 1977 года рождения;

— К.Ж., 1976 года рождения;

— Э.М., 1974 года рождения;

— О.А., 1976 года рождения.

Следствие продолжается.