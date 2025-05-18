В России арестован экс-директор Binance в СНГ и сооснователь приложения Blum Владимир Смеркис. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Замоскворецкий суд Москвы отправил подозреваемого под стражу.

Владимир Смеркис стал главой криптобиржи Binance в СНГ в начале 2022 года. В сентябре 2023 года он уволился из компании, когда США ужесточили преследование фирм, помогающим россиянам обходить санкции. В сентябре 2023 года Binance продала бизнес в РФ.

Позднее суд в США приговорил основателя криптобиржи Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег.

После ухода из Binance Владимир Смеркис с другим экс-сотрудником компании Глебом Костаревым запустил приложение Blum, также связанное с криптовалютами. Оно встроено в мессенджер Telegram, его аудитория составляет около 9 миллионов человек. С сентября 2024 года приложение получило инвестиции от Binance.

В Blum уже заявили об уходе Владимира Смеркиса из компании и что он больше не имеет отношения к проекту.